"Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю", — сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов, чьи слова цитирует пресс-служба вуза в среду.

Отличительная особенность такого стиля — инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Сердоликовый стиль был распространен от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III — первой половиной IV века нашей эры.

По словам специалистов, ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан. По наличию украшений рядом с останками не только женщин, но и детей археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству.

Ученые нашли также новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку.

Могильник Опушки расположен в центральной части крымских предгорий, в 20 км к юго-востоку от Симферополя.

"Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Раскопом мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур", — отметил Храпунов.