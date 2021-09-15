Он отметил, что небесный всадник в мифологии хантов и манси почитается как покровитель семьи, характерными культовыми предметами являются жертвенные покрывала и "богатырское одеяние".

В числе находок нынешней экспедиции — богатырский шлем с символикой Мир-сусне-хума, сказал Бауло.

"Богатырским его можно назвать в понимании того, что он большой, его не надевали на голову, а клали на спину коня при жертвоприношении", — пояснил ученый.

На сшитом из сукна шлеме изображен Мир-сусне-хума в двух ипостасях: в виде небесного всадника, а также в виде гуся, в которого он мог превращаться. Также на шлеме изображено Солнце, так как небесный всадник в течение суток облетает Землю, его конь поднимается до Луны и Солнца.

Шлем изготовлен в 1920-х годах из ткани этого времени, у него есть внутренний дополнительный карман, куда клали жертвенные деньги и где были обнаружены монеты 1920-х годов.

Уникальной находкой нынешней экспедиции можно считать платок из, вероятно, изготовленных из крапивы тканей, который представляет собой образец исчезнувшей более века назад мансийской вышивки.

"Последние образцы подобных платков попали в музеи еще до Октябрьской революции, после чего ни в один музей России такие изделия не поступали", — отметил Бауло.

По его словам, часть находок передана в Музей Природы и Человека в Ханты-Мансийске, другая часть привезена в Новосибирск.