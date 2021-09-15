Осенне-зимнее расписание полетов вступает в действие с 31 октября. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям на A319.

Таким образом, полеты по данному маршруту станут круглогодичными. В текущем летнем сезоне авиакомпания "Россия" приступила к выполнению полетов из Санкт-Петербурга в Геленджик с 1 мая, осуществляет их ежедневно. "Россия" входит в пятерку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами являются петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.