"Спасатели эвакуировали из горного ущелья неподалеку от слияния рек Агура и Агурчи с использованием альпинистского снаряжения туриста Сочи из Чебоксар 1986 года рождения", — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в среду.

Мужчине была оказана доврачебная помощь, после чего спасатели с использованием специальных носилок и альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего со скального участка на тропу. Далее его транспортировали к служебному автомобилю и вывезли из горно-лесной местности к дороге, где передали врачам скорой помощи.