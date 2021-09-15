Инцидент произошел два года назад во время отдыха 10-летнего школьника в детском оздоровительном комплексе "Уральская березка".

"Ночью он упал со второго яруса кровати, на которой не были установлены ограничительные дужки. Ребенок получил травму головы, квалифицированную как тяжкий вред здоровью", — отмечает ведомство.

Прокурор Металлургического района Челябинска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в связи с получением травмы.

Суд признал требования обоснованными, в пользу несовершеннолетнего взыскано 150 тыс. рублей. Решение было обжаловано в апелляционной инстанции областного суда и после рассмотрения оставлено без изменения.