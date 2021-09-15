«Интерес к этому европейскому направлению высокий, но туристы прицениваются и в основном оценивают ситуацию, в том числе на предмет выезда из Венгрии в соседние страны. На первом этапе Венгрия открылась только для россиян, прошедших вакцинацию. По данным туроператоров, спрос вырос после того, как власти разрешили въезд без прививки, но с ПЦР-тестом», — рассказали в ассоциации.

У некоторых компаний по ее данным, спрос превышает уровень докованного 2019 года. Наибольшим спросом пользуются экскурсионные туры в Будапешт, а также отдых на лечебных курортах. «Порядка 5% туристов поменяли на Венгрию приобретенные до закрытия границ туры в Чехи. и Австрию», — сообщили в АТОР.

По данным ассоциации, оформить визу сейчас проще через туроператоров, чем самостоятельно, так как при индивидуальной записи на подачу документов не всегда есть свободные слоты. При этом аккредитованным туроператорам такие слоты не нужны — они сдают документы отдельно.

«Консульский отдел посольства Венгрии в Москве выдает одноразовые туристические визы. Заявления на получение шенгенской визы принимаются только для поездок, совершаемых в течение трех месяцев с момента подачи документов. В среднем виза в Венгрию оформляется за 8-10 дней», — рассказали в АТОР.

Цены на туры в Венгрию выросли на 10-15% по сравнению с 2019 годом, что связано в том числе с ослаблением рубля к евро и ограничением перевозки. В октябре тур на три ночи у туроператора можно купить от 600 евро на двоих.

Венгрия разрешила въезд российским туристам с прививкой «Спутник» 27 июля. 12 августа въезд стал возможен также с ПЦР-тестом, так как карантин для непривитый туристов был отменен.