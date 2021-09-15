Она напомнила, что оперштаб правительства РФ разрешил с 21 сентября увеличить число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх с 15 до 25 в неделю, а из регионов – с одного до трех. Вместо 41, как сейчас, с 21 сентября будет разрешено летать из 53 городов страны.

«Ожидается, что на этой неделе Росавиация проведет совещание с туроператорами и авиакомпаниями и распределит между ними эти новые рейсы. Особый интерес представляет Москва. С начала авиасообщения с курортами Египта 9 августа и до сих пор выполнять полеты из столицы разрешено только «России», а из регионов – S7. Но «Россия» возит туристов только «Библио-Глобуса», и ситуация, когда направление открыто для всех, а работает с ним только один туроператор, не может не возмущать других участников рынка. Еще в конце июля Российский союз туриндустрии направил в правительство письмо о недопустимости такой монополии», — подчеркнула представитель РСТ.

По ее словам, речь идет о нарушении норм федерального закона «О защите конкуренции». «Получается, что в исключительное положение ставится один игрок, а другие вынуждены довольствоваться тем, что останется. Монополия на египетском направлении негативно сказывается и на стоимости туров, ущемляя интересы, прежде всего, потребителей. По оценкам экспертов, из-за квотированной перевозки, перекосов в распределении и отсутствия чартеров, Египет, который всегда был самым дешевым зарубежным направлением, сейчас стоит минимум вдвое дороже», — подчеркнула Тюрина.

Она добавила, что туроператоры надеются, что справедливость восторжествует, и при очередном распределении квот Росавиация исправит сложившийся на рынке перекос.

Как сообщалось, после открытия прямых рейсов на курорты Египта стоимость туров на базе этих рейсов оказалась выше, чем ожидали туроператоры и туристы, из-за ограничений на число полетов и отсутствия чартерных программ. По этой причине спрос на направлении также оказался ниже, чем прогнозировалось.