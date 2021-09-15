"Одни переговоры между Роспотребнадзором и нашим Минздравом уже прошли. В ближайшую неделю, в эти дни, пройдет еще один такой раунд. Ну, они там сравнивают друг с другом, это технические данные. Мы в свое время даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России", — сказал Бен Цви в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

На вопрос, можно ли рассчитывать, что российско-израильские переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 успешно завершатся до конца 2021 года, глава дипмиссии ответил: "Я надеюсь, что да".

Он выразил надежду, что "пандемия тоже немножко успокоится".

"К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть (границы) — тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать", — подчеркнул Бен Цви.