Новая МРД, оборудованная тремя примыканиями, позволит вдвое увеличить пропускную способность взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта — с 12 до 24 взлетно-посадочных операций в час. Протяженность дорожки — 2,69 тыс. м. Цементобетонное покрытие на щебеночной подушке позволяет эксплуатировать МРД с воздушными судами индекса 6, например, Boeing-747-400.

Общий объем инвестиций в проект составил 1,9 млрд рублей.

В стороне от магистральной рулежной дорожки в рамках работ специалисты также обустроили площадку противообледенительной обработки воздушных судов.

В ходе церемонии открытия МРД глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил генеральному директору аэропорта Андрею Метцлеру новый сертификат соответствия на аэродром аэропорта сроком действия до 14 апреля 2025 года.

Строительство МРД заняло два года. Изначально ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на конец первого квартала текущего года. В апреле Метцлер сообщил "Интерфаксу", что ввод откладывается из-за задержки поставки светосигнального оборудования.

"Мы хотели и могли ее сдать к концу 2020 года, но, к сожалению, с локдауном в Европе поставщики светосигнального оборудования не смогли выполнить условия контракта досрочно, и только по этой причине произошел сдвиг сроков", — пояснял он.

Аэропорт Красноярска — 15-й по пассажиропотоку аэропорт России, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями. Базовый перевозчик — NordStar. По данным Росавиации, в 2020 году красноярский аэропорт обслужил 1 млн 656,2 тыс. пассажиров (на 35,5% меньше, чем годом ранее).