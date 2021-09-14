Подарок к первому юбилею музей получил от городских властей, которые выделили для его размещения новое помещение по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 99.

"Помещение находится в пешей доступности от железнодорожных вокзалов, гостиниц, ресторанов и объектов туристического показа, рядом расположена остановка общественного транспорта "Вокзал Рязань-2"", — отмечает пресс-служба.

Также обновилась экспозиция музея и использована новая концепция его оформления.

Пришедшие на день рождения музея гости смогли погрузиться в атмосферу СССР, услышать песни советских лет в исполнении ансамбля "Русский КВАС", увидеть показ мод, попробовать угощения из советского буфета, поучаствовать в мастер-классах и получить эмоции и воспоминания, связанные с той эпохой.

Музей СССР был открыт в Рязани в 2016 году, экспонаты собраны в музее силами инициатора Светланы Маковой. Ранее музей работал в помещении торгового центра НИТИ в районе микрорайона Дашково-Песочня.