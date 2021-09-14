"В ближайшее время проход по данному эко-маршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов", — написал Темрезов.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким двух погибших туристок.

14 сентября часть ледника Алибек сошла на высоте 2200 метров в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

По данным ГУ МЧС России по КЧР, во время происшествия на месте находилась группа туристов из шести туристок из города Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. В результате происшествия две женщины погибли и одна туристка получила травмы.

Туристическая группа не зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут.