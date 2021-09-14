В сравнении с августом 2020 года, когда глобальное международное авиасообщение было ограничено из-за COVID-19 более существенно, чем сейчас, показатель прошлого месяца вырос на 56%.

В целом на международных воздушных линиях, которые включают транзит, в прошлом месяце выполнено 50,611 тыс. полетов (+1,4% к июлю 2021 года; +93% г/г). Число внутренних полетов составило 124,997 тыс. (-2% к июлю 2021 года; +11% г/г).

Всего в небе над РФ в августе диспетчерами обслужено 175,608 тыс. полетов, что на 1% меньше, чем в июле, и на 27% больше, чем годом ранее.

Иностранные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для сокращения продолжительности рейсов используют так называемые транссибирские маршруты над Россией. За это РФ с 1970-х годов взимает роялти, большую часть которых получает "Аэрофлот". Часть суммы достается Росавиации на поддержку летных училищ.

На фоне пандемии COVID-19 транссибирские перелеты сократились, а вместе с ними уменьшились и роялти, которые до кризиса приносили "Аэрофлоту" примерно $30 млн в год, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.