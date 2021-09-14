"Это предварительные данные. Более точную информацию по количеству пострадавших и их состоянию мы сможем сказать после того, как спасатели спустят пострадавших и передадут их медикам", — сказал Шаманов.

Вместе с тем Батыр Хапаев — главврач Карачаевской ЦРБ, куда будут госпитализировать пострадавших туристов, сообщил "Интерфаксу", что "скорые" уже ожидают туристов на месте.

"Предварительно нам сообщили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии", — сказал Хапаев.

14 сентября часть ледника Алибек сошла на высоте 2200 метров в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

По данным ГУ МЧС России по КЧР, во время происшествия на месте находилась группа туристов из шести человек из города Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. В результате схода ледника один человек погиб и двое получили травмы разной степени тяжести.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в результате инцидента.