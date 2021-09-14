Вместе с тем Батыр Хапаев — главврач Карачаевской ЦРБ, куда будут госпитализировать пострадавших туристов, сообщил "Интерфаксу", что "скорые" уже ожидают туристов на месте.
"Предварительно нам сообщили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии", — сказал Хапаев.
14 сентября часть ледника Алибек сошла на высоте 2200 метров в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
По данным ГУ МЧС России по КЧР, во время происшествия на месте находилась группа туристов из шести человек из города Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. В результате схода ледника один человек погиб и двое получили травмы разной степени тяжести.
Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в результате инцидента.