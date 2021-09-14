"В целях борьбы с распространением COVID-19 власти Греции приняли решение ужесточить меры для непривитых граждан и туристов. Правила будут действовать до 31 марта 2022 года", — пишет издание.

Как отмечает газета, непривитым туристам для поездок на любом общественном транспорте внутри Греции потребуется предъявить либо сертификат о вакцинации (то есть привиться), либо предоставить при посадке справку о перенесенном заболевании (в течение 180 дней), либо сдать ПЦР- или экспресс-тест на антиген (не старше 48 часов).

Непривитые путешественники больше не могут посещать заведения общественного питания: бары, рестораны, таверны, кафе, а также дискотеки и ночные клубы. Непривитые граждане и вакцинированные могут посещать вместе только рестораны и бары на территории гостиниц, заведения, расположенные на открытом воздухе и спортзалы на территории отелей.

Посещение музеев, мест археологических раскопок, кино и театров разрешено вакцинированным или непривитым, которые сдали экспресс-тест на антиген не ранее чем за 48 часов до события.

Магазины розничной торговли остаются открытыми для всех, независимо от статуса вакцинации.

Кроме того, по всей Греции действует масочный режим, который нужно соблюдать в местах скопления людей и в закрытых помещениях. Штраф за нарушение – 300 евро.

Российским туристам для въезда в Грецию необходим либо сертификат вакцинации от ковида («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия. Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней. Прибывающих из-за рубежа ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах.