"В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — сказал сотрудник прокуратуры республики.

Также проверку в связи с инцидентов в Домбае начали сотрудники СКР по Карачаево-Черкесии.

"На место выехали следователи и следователи-криминалисты, а также руководство следственного отдела по городу Карачаевску", — сказал сотрудник республиканского управления СКР.

14 сентября часть ледника Алибек сошла на высоте 2200 метров в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

По данным ГУ МЧС России по КЧР, во время происшествия на месте находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. В результате схода ледника один человек погиб и двое получили травмы разной степени тяжести.