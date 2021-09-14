Спрос на гражданские воздушные суда до 2030 года составит 19 тыс. единиц стоимостью $3,2 трлн, следует из свежего прогноза Boeing. Прошлогодний прогноз составлял 18,350 тыс. единиц стоимостью $2,9 трлн. До 2040 года спрос оценивается в 43,500 тыс. единиц (на $7,2 трлн) — это примерно на 500 судов больше, чем прогнозировалось в прошлом году.

"Наибольший рост спроса будет наблюдаться на грузовые воздушные суда, включая новые грузовые самолеты и пассажирские воздушные суда, переоборудованные в грузовые. Учитывая устойчивый спрос на авиационные грузоперевозки, связанный с развитием электронной коммерции, а также со скоростью и надежностью грузоперевозок по воздуху, аналитики Boeing прогнозируют, что мировой парк грузовых самолетов через 20 лет будет на 70% больше, чем до начала пандемии", — отмечает корпорация.

Важными факторами восстановления пассажирских авиаперевозок в ближайшей перспективе будут доступность и темпы распространения вакцин от COVID-19, полагают в Boeing. Ежегодный рост авиаперевозок в мире компания по-прежнему оценивает в среднем в 4%.