"Наибольший рост спроса будет наблюдаться на грузовые воздушные суда, включая новые грузовые самолеты и пассажирские воздушные суда, переоборудованные в грузовые. Учитывая устойчивый спрос на авиационные грузоперевозки, связанный с развитием электронной коммерции, а также со скоростью и надежностью грузоперевозок по воздуху, аналитики Boeing прогнозируют, что мировой парк грузовых самолетов через 20 лет будет на 70% больше, чем до начала пандемии", — отмечает корпорация.
Важными факторами восстановления пассажирских авиаперевозок в ближайшей перспективе будут доступность и темпы распространения вакцин от COVID-19, полагают в Boeing. Ежегодный рост авиаперевозок в мире компания по-прежнему оценивает в среднем в 4%.