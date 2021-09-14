Договор о передаче имущественного комплекса замка Тапиау подписали заместитель начальника управления ФСИН по Калининградской области Олег Велиев и директор Калининградского областного историко-художественного музея Сергей Якимов. Ранее на территории замка размещалось исправительное учреждение, заключенные из которого были переведены в другие колонии, говорится в пресс-релизе.

УФСИН передал в пользование областному музею замковый имущественный комплекс из 48 объектов. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Благодаря постоянной и ответственной эксплуатации зданию удалось избежать разрушения, сохранить уникальные аутентичные элементы, как, например, барельефные средневековые символы.

На базе замка планируется организовать туристический объект. "Объект сейчас передается в оперативное управление историко-художественному музею. Дальше его судьба — это передача в собственность региона и, я думаю, что мы используем Корпорацию развития Калининградской области для того, чтобы с помощью инвесторов ввести этот объект в туристический оборот", — пресс-служба цитирует губернатора Антона Алиханова.

По словам главы региона, планы по вовлечению в туристический оборот хорошо сохранившейся и выгодно расположенной на пути международного водного маршрута исторической цитадели обсуждались много лет. Ситуация перешла в плоскость практических решений в июле 2018 года, когда по инициативе губернатора появилось указание президента России Владимира Путина о передаче замка, затем было дано соответствующее поручение Росимущества.

Орденский замок Тапиау — один из старейших замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения и в настоящее время находится в собственности РФ.

Замок начал возводиться в 1290 году. В последующее время он неоднократно перестраивался. В 1457 году замок и одноименный город стали столицей Тевтонского Ордена, орденские архивы и библиотека были перевезены на хранение в Тапиау, где находились до 1722 года. В мае 1697 года замке останавливалось Великое посольство Петра I, правда, без российского государя. В XIX замок был переоборудован в тюрьму, которая функционировала до 1945 года.

В январе 1945 года город Тапиау (ныне Гвардейск) был взят советскими войсками, а уже в апреле в здании замка начал работать следственный изолятор для содержания военных преступников, а затем он был перепрофилирован в тюрьму.