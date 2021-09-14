Согласно приказу Росавиации, софинансирование перелетов со стороны Саратовской области и республики Дагестан предусмотрено в размере по 30,5%.

Полеты будут осуществляться по вторникам и четвергам из аэропорта "Гагарин", продажа билетов уже открыта.

Согласно расписанию саратовского аэропорта, другие авиакомпании на маршруте Саратов — Махачкала не работают.

С января Саратовская область начала субсидировать перелеты в Екатеринбург и Нижний Новгород, с мая — в Казань.

Аэропорт "Гагарин" за два года работы обслужил 1,4 млн человек, в летний период 2021 года — 319 тыс. человек. В настоящее время полеты из аэропорта "Гагарин" на регулярной основе выполняют 9 авиакомпаний — "Россия", "Победа", Nordwind, "Икар", S7, UTair, Red Wings, "Азимут" и Smartavia.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Основной базовый аэропорт — московское "Домодедово".