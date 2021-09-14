"В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек. Из них один человек погиб, двое получили травмы", — сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что попавшие под сход ледника туристы прибыли в Домбай из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Ранее о происшествии в поселке Домбай Карачаево-Черкесии "Интерфаксу" сообщил информированный источник. "Погиб один человек. Еще 4 человека обратились за помощью к медикам, у двоих диагностированы множественные травмы", — сказал источник.