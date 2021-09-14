Перспективы реализации проекта обсудили во вторник в Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор ОСК Алексей Рахманов, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В структуру ОСК входит судоремонтный завод в Темрюке. Недавно вы полностью перенесли туда свою судоверфь из Сочи. Теперь на освободившейся территории планируете построить гостиничный комплекс", — сказал на встрече Кондратьев.

Он подчеркнул, что туристическая отрасль — одно из самых востребованных направлений для инвестиций. Вместе с тем, отдыхающие жалуются на высокие цены в отелях. Появление новых гостиниц и здоровая конкуренция позволят сбалансировать туристический рынок. В свою очередь власти региона готовы оказать поддержку проекту: субсидировать затраты на создание инфраструктуры.

По словам Рахманинова, объем инвестиций в проект составит от 3 млрд рублей.

"В результате мы откроем современный гостиничный комплекс с объемным коечным фондом, сможем поднять обслуживание на более высокий уровень. Параллельно готовим проект развития зеленой зоны — это около 7 га", — сообщил глава ОСК.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.