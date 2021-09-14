Губернатор Югры Наталья Комарова подписала утвержденный думой региона закон об основных условиях заключения соглашения по реализации инвестпроекта "Реконструкция вокзального комплекса Сургут и строительство нового здания вокзала Пыть-Ях".

"Срок действия инвестиционного соглашения составит 10 лет. Общий объём инвестиций до 2025 года оценивается в 4,4 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Генеральный директор Фонда Сергей Афанасьев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что Фонд развития Югры окажет проекту поддержку в виде возмещения до 50% понесенных затрат на реконструкцию.

Ожидается, что в 2026 году вместимость Сургутского вокзала составит не менее 1,4 тыс. пассажиров, что на 700 человек больше, чем сейчас. Площадь вокзала увеличится на 4,5 тыс. кв. метров — до 10,2 тыс. кв. метров.

Новое здание вокзала в Пыть-Яхе будет вмещать не менее 300 пассажиров — на 50 человек больше, чем сейчас. Площадь объекта вырастет на 1,7 тыс. кв. метров — до 4,2 тыс. кв. метров.