«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о возможных нарушениях прав пассажиров при перевозке животных в международном аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении ММТП.

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

«В случае выявления нарушений будут рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.

Как напомнили в пресс-службе, 10 сентября пассажиры рейса авиакомпании S7 из Москвы в Симферополь сдали в багаж собаку по кличке Ева в специальной переноске, однако по прибытии животного на борту не оказалось.

Пресс-служба аэропорта, в свою очередь, сообщила, что собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что животное перегрызло защитный хомут.