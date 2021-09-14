"14 сентября в 15:31 воздушное судно авиакомпании Nord Star, вылетевшее из аэропорта Кольцово, вернулось по причине технической неисправности — отказ левого двигателя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, воздушное судно повреждений не получило. На борту лайнера находилось 103 пассажира, в том числе трое детей, шесть членов экипажа.

Свердловская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

В свою очередь пресс-служба аэропорта "Кольцово" сообщила, что самолет вернулся в авиагавань вскоре после вылета, с пассажирами работают представители авиаперевозчика.