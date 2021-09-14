"70% туристов, приезжающих в Сочи, привиты обоими компонентами вакцины от COVID -19", — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский на пресс-конференции в рамках всероссийского форума журналистов "Вся России" во вторник.

Он отметил, что все туристические объекты в Сочи работают, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

"Ежедневно в бюджет Сочи поступают налоги от санаторно-курортной деятельности. Только за прошедшие сутки в бюджет Сочи поступило 973 млн", — подчеркнул градоначальник.

"Все платежи и налоги поступают регулярно, срывов нет",- отметил Копайгородский.

XXV Всероссийский форум журналистов проходит в Сочи с 11 по 16 сентября. В нем принимают участие порядка 300 журналистов из всех регионов России.