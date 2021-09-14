За это время пожаром разорено более 9,6 тыс. га территории, один пожарный погиб.

Глава регионального правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено отметил, что пожар удалось взять под контроль, в том числе благодаря начавшемуся дождю. Однако, по его словам, "для полного устранения возгорания предстоит провести еще большую работу".

Руководитель пожарной службы Андалусии Хуан Санчес полагает, что предстоит еще "две или три недели серьезной работы".

В настоящий момент на тушении пожара задействованы около 200 пожарных и восемь летательных аппаратов.

Между тем, в свои дома уже вернулись более 1,3 тыс. человек, которые вынужденно эвакуировались из-за пожара.

В правоохранительных органах считают, что причиной этого пожара стал поджог, расследование продолжается.