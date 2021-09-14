"Мероприятие пройдет на территории мемориального комплекса "Линия Сталина", входящего в состав Военно-исторического музея-заповедника Псковской области, оно посвящено 76-летию победы в Великой Отечественной войне", — отмечается в сообщении.

Более 100 реконструкторов, техника и орудия времен ВОВ представят эпизоды сражений за прорыв оборонительной немецкой линии "Пантера". Важный участок линии был прорван 17 июля 1944 года южнее города Острова и стал началом победного продвижения Красной армии. Именно с этого момента началось освобождения оккупированных немцами европейских территорий и дорога на Берлин.

Организатор мероприятия ГБУК ПО "Военно-исторический музей-заповедник" при содействии ООД "Росрекон".