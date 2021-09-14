"Крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт — с проживанием около 50 тысяч человек. Это проживание и отдых в курортный сезон. Идея правильная", — сказал Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

"Западный Крым, Сакский район — в первую очередь, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано. Будет создано более 10 тысяч (единиц — ИФ) номерного фонда", — отметил глава Крыма.

Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. "Пока считаем", — сказал Аксенов.

По его словам, в новом населенном пункте будут апартаменты и гостиницы.