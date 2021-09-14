"Первый и на сегодня единственный филиал Третьяковской галереи открывается здесь, в Самаре, и это, конечно, событие мирового масштаба. Я уверен, это будет прорыв в новом культурном поколении, скажется на ментальности нашего региона и всех жителей", — цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова, открывавшего презентацию.

По словам генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, филиал музея не случайно открывается в Самаре.

"Самара — потрясающий город, который невозможно не полюбить с первого приезда сюда. Сочетание невероятной архитектуры и творческой мысли молодых специалистов из Самары и моих коллег в Третьяковке должно произвести эффект разорвавшейся бомбы. Нам будет невероятно приятно работать в этих пространствах, наполненных эстетикой, которую нельзя нарушать и отталкиваясь от которой должны формироваться программы", — сказала Трегулова.

"Фабрика-кухня завода им. Масленикова" построена в Самаре в 1930-1932 годах по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой. Архитектурный памятник в плане имеет форму скрещенных серпа и молота и считается единственным в мире зданием такой планировки.

В 1990-е годы "Фабрика-кухня" была приватизирована. Впоследствии здание стало разрушаться и оказалось под угрозой уничтожения. В декабре 2013 года правительство области вернуло "Фабрику-кухню" в собственность региона.

В 2016 году ее было решено отреставрировать, однако контракт с подрядчиком был расторгнут, а работы свернуты на начальной стадии. При этом само здание простояло зиму с демонтированной крышей и пришло в аварийное состояние.

В сентябре 2018 года Минкультуры РФ одобрило инициативу создания на базе самарской "Фабрики-кухни" филиала Третьяковской государственной галереи. Специализацией филиала Третьяковки в Самаре должно стать искусство XX-XXI вв.

В августе 2019 года Росимущество передало комплекс зданий "Фабрики-кухни" в оперативное управление Третьяковке. Контракт на реставрацию на сумму 1,381 млрд рублей заключен с АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление". Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем АО является Росимущество. По условиям тендера, реставрационные работы должны быть выполнены до 29 октября 2021 года.

Филиал Третьяковской галереи откроет свои двери в 2022 году.