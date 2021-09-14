"Накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, министерство культуры Московской области совместно комитетом по туризму Московской области проводят региональную акцию "День туризма". 25 и 26 сентября жители и гости Московской области смогут бесплатно посетить один из 13 государственных музеев", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что экскурсии в музеях будут проводиться платно.

Цель акции — привлечение жителей региона к изучению истории страны, развитие музейной деятельности, продвижение культурных ценностей Подмосковья.

В Минкультуры Московской области отметили, что о программе мероприятий можно узнать на сайте ведомства в разделе "Подведомственные организации и учреждения".