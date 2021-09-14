"Это результат договоренности главы региона Вячеслава Гладкова с железнодорожниками", — говорится в сообщении.

Начало движения запланировано на май 2022 года. В графике движения поездов предусмотрено курсирование группы вагонов беспересадочного сообщения "Белгород — Симферополь" в составе поезда № 374/373 Смоленск — Симферополь.

Билеты будут продаваться в железнодорожных кассах и на официальном сайте перевозчика — транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".

Жители Белгородской области впервые после прекращения движения транзитных поездов через Украину получат возможность совершить поездку на курорты Крыма без пересадок.