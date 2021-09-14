«С 1 октября визовые центры Финляндии в России начнут принимать визовые заявления от тех, у кого цель поездки – деловая, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет. Заявления также принимаются от лиц, входящих в установленные ранее отдельные категории. Все новые визовые заявления принимаются только по предварительной записи», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, расширение приема визовых заявлений не меняет срок действия установленных Финляндией ограничений на въезд. «Каждый заявитель должен подписать документ, согласно которому он обязуется самостоятельно проверить соответствие условиям въезда и понимает, что выданная виза не является гарантией того, что въезд в Финляндию будет разрешен», — пояснили дипломаты.

Как сообщает посольство, во время пандемии истекло действие более полумиллиона шенгенских виз, выданных представительствами Финляндии в России. Расширение приема визовых заявлений обусловлено стремлением МИД Финляндии предотвратить одновременное поступление большого количества заявлений при возможном изменении ограничений по передвижению через границу. Однако на данный момент информации о сроках изменения ограничений нет.

До пандемии коронавируса Финляндия занимала первое место по числу выдаваемых в России шенгенских виз, и была одной из самых популярных стран среди российских туристов. В 2019 году представительства Финляндии в РФ выдали в общей сложности 790 тыс. шенгенских виз. В том же году россияне совершили 3,7 миллиона поездок в Финляндию.

В настоящее время посетить Финляндию могут граждане РФ, привитые от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), «Спутник V» в их число не входит. Также въезд разрешен лицам с ВНЖ, гражданам Финляндии, дипломатам, медработникам, персоналу спасательных служб, гражданам, путешествующим по семейным обстоятельствам к родственникам, представители культуры, спорта и бизнеса и другие.