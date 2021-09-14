По словам губернатора региона Сергея Жвачкина, слова которого приведены в сообщения, снять ограничения позволяет эпидемиологическая обстановка. В последние дни в Томской области фиксируется менее 100 случаев заражения COVID-19 в сутки.

"Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения. (. . .) Кроме того, мы живем в Сибири, и на летних верандах уже не так комфортно. Коэффициент распространения инфекции устойчиво снижается, и ночной бизнес, пострадавший от ограничений, может, наконец, вернуться к работе", — сообщил Жвачкин.

При этом он отметил, что в заведениях общепита сохранятся требования Роспотребнадзора по масочному режиму, дезинфекции рук и социальной дистанции.

Как сообщалось, ночная работа заведений общепита была ограничена в Томской области с 12 июля на фоне подъема заболеваемости COVID-19. Заведениям запретили принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до 6 часов утра.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 42 тыс. 124 случаев COVID-19, выздоровело 35 тыс. 518 человек, умерли 552.