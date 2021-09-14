«Все веломаршруты разделены на три уровня – простые, которые подходят даже тем, кто только что освоил велосипед. Средней сложности, для тех, кто катается уверенно, и сложные – для имеющих опыт поездок по горным склонам. Маршруты доступны для детей ростом от 125 сантиметров на детских велосипедах. Для малышей предусмотрены велоприцепы, которые присоединяются к велосипедам родителей», — цитирует пресс-служба руководителя проекта RidersAdventure, организатора велотуров на «Роза Хутор», Дмитрия Лопатина.

Новинкой этого сезона на курорте стал веломаршрут «Озерный траверс» протяженностью восемь километров. Он проходит от Горной Олимпийской деревни до высокогорных озер. По пути можно посетить этнографическую усадьбу «Шишин двор», побывать на Хаски хуторе, Оленьей ферме и в Вейк-парке. Велодорожка была благоустроена — после замены грунтового покрытия на асфальтовое поездка по «Озерному траверсу» стала гораздо комфортнее.

«Одним из самых востребованных маршрутов считается «Путешествие к морю». Он стартует на курорте «Роза Хутор», проходит по горной дороге через ущелья, каньоны, горные реки, серпантины, реликтовые леса, водопады к морскому побережью. Его протяженность 80 километров, рассчитан на 7-8 часов. При этом маршрут можно отнести к средней категории сложности, проехать его могут даже дети», — пояснил Дмитрий Лопатин.

С курорта «Роза Хутор» на велосипеде можно совершить путешествие в Харгинский лес, побывать в Долине нарзанов, Священной роще, на Хмелевских озерах, проехать по старинному шелковому пути.

«Для велотуров используются специальные электровелосипеды. Это вовсе не означает, что нет необходимости крутить педали. Внутренний компьютер велосипеда оценивает уровень сложности и немного «добавляет» мощности. Если на обычном велосипеде можно легко проехать километров 20, то на электро – 70-80. К тому же электровелосипеды «выравнивают» возможности туристов в группе, благодаря им не получится, что кто-то едет в конце, а кто-то, более сильный вырвался вперед», — отмечает Дмитрий Лопатин.

Как сообщили в пресс-службе, для велосипедных прогулок на «Розе Хутор» используются электровелосипеды немецких и американских марок. Численность групп не превышает шести человек, каждую из них сопровождает инструктор. Прокат горных, шоссейных и электровелосипедов работает на курорте круглогодично, как и часть маршрутов. Предполагается, что в предстоящем зимнем сезоне отдыхающим будут доступны такие велотуры как: «Путешествие к морю», «Шелковый путь», «Священная Роща», «Долина Нарзанов», «Гастротур в Медовеевку», «Хмелевские озера», «Пасть Дракона» и «Каньон Хашупсе».