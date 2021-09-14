"Определена дата презентации гида по кафе и ресторанам Москвы. Его представят 14 октября в концертном зале "Зарядье", — сказала Сергунина.

В столичной мэрии рассчитывают, что появление путеводителя усилит конкуренцию между ресторанами столицы и станет "мощным стимулом для развития отрасли".

Гид "Мишлен" выпускают с 1900 года. Россия станет 33-й страной, где он выходит. Ресторанам в ходе рейтингования могут выдать от одной до трех звезд.

В столице более 15 тыс. предприятий общественного питания. За последние годы их количество выросло в 2,5 раза.