"Открытие мемориальной площадки, посвященной исследователям морских млекопитающих Командорских островов, а также памятника Георгу Стеллеру прошло на северо-западном побережье острова Беринга", — говорится в сообщении.

В торжестве приняли участие губернатор края Владимир Солодов, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в РФ Карстен Сендергорд, потомки мореплавателей Марат Беринг и Алексей Чириков, глава Алеутского муниципального округа Светлана Арнацкая, директор заповедника "Командорский" Анастасия Кузнецова, жители и гости села Никольское — единственного населенного пункта, расположенного на о. Беринга.

"Память о подвигах мореплавателей живет, а не просто остается страницами истории. Продолжается дело исследователей-натуралистов, которые занимались описанием морских млекопитающих, флоры и фауны, географического устройства этой части мира. На острове развивается заповедник, который тоже продолжает дело Георга Стеллера", — приводятся в сообщении слова Солодова.

Глава региона подчеркнул, что он как губернатор уделяет особое внимание развитию научных исследований на Камчатке.

"Задача правительства региона — поддерживать ученых в желании просвещать людей, например, о значении морских млекопитающих. Мне хочется, чтобы жители Камчатки почаще задумывались о значении окружающей нас природы и давали пример ответственного отношения к ней", — сказал Солодов.

Губернатор добавил, что установка памятника Георгу Стеллеру и мемориального комплекса "Исследователи морских млекопитающих Командорских островов" — это способ создать еще одну точку притяжения для туристов и местного населения на острове Беринга.

Автор скульптуры "Георг Вильгельм Стеллер" московский скульптор Илья Вьюев. Вокруг памятника расположился мемориальный комплекс — дань памяти людям, которые внесли существенный вклад в изучение, охрану и популяризацию Командорских островов. На стендах размещена информация об исследователях от Стеллера до наших дней, об их трудах и вкладе в мировую науку.

Георг Вильгельм Стеллер (1709-1746) — немецкий натуралист, адъюнкт Петербургской Академии наук. Георг Стеллер был врачом и первым натуралистом, исследовавшим северо-запад Северной Америки, сделавшим первое описание Алеутских островов. Стеллер по праву занимает особое место в ряду исследователей Командорских островов как биолог-первопроходец.

В эти дни жители Командорских островов отмечают сразу три знаменательных даты — 280-летие со дня открытия островов, 195-летие села Никольского и 340-летие со дня рождения Витуса Беринга — первооткрывателя острова, названного в его честь.