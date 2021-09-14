"Такие объёмы финансирования обозначены в перечне мероприятий по развитию региона, утверждённом председателем правительства Михаилом Мишустиным ", — говорится в сообщении.

В список вошли 24 проекта. Речь, в частности, об улучшении состояния инженерной и коммунальной инфраструктуры, ремонте дорог, привлечении инвестиций в объекты санаторно-курортного комплекса, создании общественных пространств.

По трём мероприятиям, связанным с реконструкцией и расширением очистных сооружений в Пятигорске и Минеральных Водах, механизмы финансирования уже определены.

Ещё по 21 мероприятию источники привлечения средств и сроки реализации подлежат уточнению. В их числе — строительство транспортных развязок, путепроводов, благоустройство курортных зон и парков, обустройство инвестиционных площадок.

В подписанный Мишустиным документ также вошли некоторые организационные мероприятия.

В частности, перечень предусматривает каталогизацию объектов, представляющих историко-культурную ценность, создание мастер-планов развития городов-курортов, разработку мер по улучшению экологической обстановки, формирование предложений по использованию механизмов государственно-частного партнёрства для совершенствования санаторно-курортного комплекса.

По данным пресс-службы, средства на реализацию большей части мероприятий планируется предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета. Докладывать в правительство о результатах работы в рамках перечня будет Минэкономразвития.

Отмечается, что принятый правительством документ позволит существенно повысить качество коммунальной и транспортной инфраструктуры в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод, сделает регион ещё более привлекательным для российских и иностранных туристов.

Развитие туристического потенциала Кавказских Минеральных Вод обсуждалось во время рабочей поездки Мишустина в Ставропольский край. Эти вопросы также нашли отражение в перечне поручений председателя правительства по итогам совещания о развитии Северо-Кавказского федерального округа, которое состоялось 15 июня в Пятигорске.