"В рамках пилотной чартерной программы в Казань из Москвы мы планируем привезти на 6 рейсах около 1 тыс. туристов. Мы стартуем с короткой полетной программой, чтобы протестировать спрос, отработать алгоритмы взаимодействия с партнерами, проанализировать обратную связь от клиентов", — сказал он на пресс-конференции, приуроченной к старту первой чартерной программы в Казань.

Он назвал Татарстан очень популярным у туристов регионом страны, входящим в топ внутрироссийских направлений туроператора.

"При этом есть потенциал для дальнейшего роста турпотока, создания новых маршрутов, в том числе и межрегиональных", — добавил он.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что власти республики рассчитывают на продолжение чартерной программы.

"Мы говорили с туроператорами, что если увидим результат, то я думаю, что в октябре, который является одним из туристических месяцев для Татарстана, программа будет продолжена", — сказала Фазлеева.

По ее словам, сейчас необходимо оценить эффективность программы, получить обратную связь от туристов и после этого рассматривать изменения.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, сообщила, что задача ведомства заключается в том, чтобы сделать из Татарстана популярное направление для отдыха и путешествий.

"Сейчас Казань ассоциируется либо с короткой поездкой, либо с бизнес-туризмом. За счет чартерной программы мы хотим открыть город и республику в целом как направление для отдыха и путешествий. В Татарстане есть возможность для любого вида отдыха", — сказала Догузова.

В Казани в понедельник приземлился первый рейс чартерной программы туроператора TUI Россия, в ее рамках авиакомпания "Ямал" выполнит из московского аэропорта "Домодедово" на самолете Airbus A320 шесть рейсов. Вылеты, помимо 13 сентября, запланированы 17, 21, 25 и 29 сентября, а также 3 октября. Продолжительность туров составляет 5 или 9 дней, стоимость начинается от 13,9 тыс. рублей на человека.

TUI Россия при поддержке Ростуризма с 2020 года начал запускать чартерные программы в регионы России, куда прежде не было массового потока туристов — в Бурятию, на остров Сахалин, в Мурманскую, Тюменскую области и др.