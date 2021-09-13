"У нас чартерная программа по Сахалину завершена, по Бурятии завершена успешно. Сейчас действуют две программы — в Тюмень и по Татарстану. Плюс будут запущены программы в предновогодний период в Шерегеш, Мурманск и Сахалин — в общей сложности у нас будет порядка 10 тыс. чартерных туристов в этом году", — сказал Сирченко.

Он отметил, что количество туристов, которых туроператор перевезет в рамках чартерных программ в оставшийся до конца года период, может достигнуть 6 тыс. человек.

В Казани в понедельник приземлился первый рейс чартерной программы туроператора TUI Россия, в ее рамках авиакомпания "Ямал" выполнит из московского аэропорта "Домодедово" на самолете Airbus A320 шесть рейсов. Вылеты, помимо 13 сентября, запланированы 17, 21, 25 и 29 сентября, а также 3 октября. Продолжительность туров составляет 5 или 9 дней, стоимость начинается от 13,9 тыс. рублей на человека.

TUI Россия при поддержке Ростуризма с 2020 года начал запускать чартерные программы в регионы России, куда прежде не было массового потока туристов — в Бурятию, на остров Сахалин, в Мурманскую, Тюменскую области и др.