Она напомнила, что две недели назад АТОР обращался в Росавиацию с просьбой, чтобы допуски на Египет дали всем авиакомпаниям, которые запрашивали разрешение.

«Потому что в настоящее время из-за ограничения конкуренции, из-за ограничения количества авиакомпаний, которые могут осуществлять рейсы, цены существенно выше, чем этого ждут потребители. Получается, что рейсы не заполняются полностью, и в расширении полетных программ в Египет не то чтобы нет смысла, но как-то он сильно девальвируется», — пояснила Ломидзе.

В понедельник оперштаб правительства РФ по борьбе с завозом и распространением коронавируса принял решение с 21 сентября увеличить число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх с 15 до 25 в неделю, а из регионов, которых разрешены международные рейсы — с одного до трех. Сейчас рейсы в Египет можно выполнять из 41 города.

После открытия направления 9 августа допуски на выполнение всех разрешенных регулярных рейсов получила авиакомпания «Россия». Источник в туристической отрасли сообщил порталу «Интерфакс-Туризм», что после расширения квоты рейсов с 10 до 15 на каждый курорт эта ситуация не изменилась.

«Сейчас право на выполнение регулярных рейсов из Москвы фактически имеет только «Россия», которая работает только с одним туроператором, а из регионов — S7. Как ожидают участники рынка, дополнительные рейсы опять получат эти два перевозчика. Получается, что крупнейшие туроператоры, которые в свое время раскрутили египетское направление на российском рынке, не могут получить право на выполнение прямых рейсов», — сказал источник.

Как считает Ломидзе, туроператорам нужно дождаться распределения квот. «Мы не теряем надежды на то, что здравый смысл возобладает, как и стремление к добросовестной конкуренции. Хотя опасения у туроператоров по поводу распределения квот есть, потому что мы понимаем мощности группы компаний «Аэрофлот», но надеемся, что решение в таком формате не будет принято», — подчеркнула представитель АТОР.

По ее словам, если все квоты отдадут авиакомпании «Россия», ценовая ситуация на рынке не изменится.

«Это в определенной степени ударит по всему египетскому направлению. Если квоты отдадут разным авиакомпаниям, то это создаст определенную конкуренцию и диверсификацию продукта в разных регионах и, соответственно, приведет к снижению цен», — добавила Ломидзе.

Как сообщалось, после открытия прямых рейсов на курорты Египта стоимость туров на базе этих рейсов оказалась выше, чем ожидали туроператоры и туристы, из-за ограничений на число полетов и отсутствия чартерных программ. По этой причине спрос на направлении также оказался ниже, чем можно было ожидать.