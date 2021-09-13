Рейсы из Челябинска в Астрахань и Пермь, а также из Магнитогорска в Минеральные Воды будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Пресс-служба напоминает, что ранее на этот год было утверждено 16 авиамаршрутов, субсидируемых из федерального бюджета и бюджетов регионов.

"На сегодняшний день утверждено уже 19 маршрутов межрегиональных авиаперевозок из Челябинской области с использованием механизма субсидирования из федерального и регионального бюджетов. В 2020 году их было 11", — приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева.

Из Челябинска выполняются субсидированные рейсы по 13 направлениям: в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград, Махачкалу, Геленджик, Мурманск, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск. Полеты по еще трем маршрутам выполняются из Магнитогорска — в Сочи, Новосибирск и Екатеринбург.