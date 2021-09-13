"Мы столкнулись с самым сложным пожаром, с которым наши службы столкнулись за последние несколько лет", — заявил глава противопожарной службы автономного сообщества Андалусия Хуан Санчес.

За пять дней пожар охватил около 7,7 тыс. гектаров и привел к эвакуации около 2,6 тыс. жителей провинции Малага.

В районе возгорания посменно работают около 500 пожарных. Также на борьбу согнем было направлено 260 членов военного подразделения по чрезвычайным ситуациям и несколько десятков вертолетов и самолетов.

Тушение пламени осложняют пересеченная местность региона и периодически меняющие направление сильные порывы ветра.

Из-за аномальной жары в августе этого года несколько европейских стран пострадали от сотен лесных пожаров. Власти заявили, что пожары стали результатом сильнейшей волны жары за последние десятилетия. Также в некоторых странах сообщалось о случаях поджога.