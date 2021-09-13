"Мы готовы какое-то время ещё подождать, как только процент вакцинации поднимется, мы, конечно, перейдём на это (систему QR-кодов). Мы обязательно будем это делать, но чуть-чуть попозже, когда процент будет выше. Нам важнее сейчас, чтобы была стабильная ситуация с 50%, чтобы мы могли продать билеты", — сказал Урин журналистам.

При этом он отметил, что пока театру не выгодно вводить систему QR-кодов на спектакли, так как процент вакцинированных по России сейчас недостаточный для проведения спектаклей в формате COVID-free, театр не сможет реализовывать достаточное количество билетов.

По словам Урина, решение о том, чтобы отложить введение QR-кодов также связано с возможностью допустить на спектакли всех желающих зрителей, включая не привитых и не переболевших.

Ранее ряд столичных театров и музеев заявил о введении системы QR-кодов для посетителей. В свою очередь в департаменте культуры Москвы заявляли, что обязательной данная система для учреждений культуры Москвы не будет.