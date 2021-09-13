«Практически все направления, за которые мы в прошлом году взялись, мы на системной основе продолжаем. Коллеги уже подтвердили планы по продолжению летних чартерных программ в Бурятию и на Сахалин, они будут продолжены зимой. И дальше рассчитываем, что летние чартеры будут продолжены. Конечно, над межсезонными продуктами еще нужно работать, но в идеале наша задача — сделать чартерные программы максимально круглогодичными, насколько это возможно. Понятно, что от региона к региону высокий и низкий сезоны могут несколько отличаться», — сказала она на брифинге, приуроченном к прилету в Казань первого рейса из Москвы в рамках чартерной программы туроператора TUI Россия.

Догузова напомнила, что 7 сентября стартовала чартерная программа туроператора в Тюмень.

«Если Казань — уже достаточно раскрученный бренд, туристы лучше понимают, зачем ехать в Казань, то с Тюменью все сложнее. Такой традиционно промышленный регион сложно у людей ассоциируется с индустрией туризма и гостеприимства. Но мы очень хотели сломать этот стереотип и на примере Тюменской области показать, что практически в любом регионе нашей страны, даже сугубо промышленном, можно развивать туризм и индустрию гостеприимства, и это самый лучший способ диверсифицировать экономику именно таких регионов, где исторически только промышленность развивалась. Это и новые рабочие места, и новый облик этих регионов», — подчеркнула она.

По словам главы Ростуризма, за счет туризма можно вдохнуть в такие регионы новую жизнь и преобразить их облик. Говоря о других чартерных программах туроператора, она напомнила, что в прошлом году большой популярностью пользовались рейсы в Мурманскую область и на курорт Шерегеш в Кемеровской области.

«Я верю в Кольский полуостров, это невероятно красивый регион, тундра фантастическая. Рада, что эти программы тоже продолжаются. Шерегеш — один из лучших наших горнолыжных курортов, который активно развивается. У нас очень много планов вместе с инвесторами по развитию туристической инфраструктуры. Там будут появляться новые современные качественные отели, поэтому очень важно нам поддерживать Шерегеш устойчивым спросом и постоянно работать над формированием этого спроса», — добавила она.

По словам главы Ростуризма, переговоры по организации чартеров в новые регионы идут еще с несколькими крупными туроператорами — ведомство заинтересовано в запуске программ, в том числе межрегиональных, на Кавказ, Дальний Восток (Камчатку, Сахалин, Владивосток).

«Еще один важный момент, над которым мы работаем, — это чтобы чартеры стартовали не только из Москвы. Понимаю, что это сложное решение, но нужно пробовать, ставить чартеры, раскачивать спрос. Одно из направлений, которое мы с одним из туроператоров рассматриваем, это Казань — Минеральные воды. У нас более 70% перелетов идет через Москву. И мне бы хотелось за счет чартеров решать проблему связанности страны, чтобы туристы могли летать к местам отдыха. Понятно, что это займет еще какое-то время, но мы будем постепенно в этом направлении двигаться», — подчеркнула она.

В Казани в понедельник приземлился первый рейс чартерной программы туроператора TUI Россия, в ее рамках авиакомпания "Ямал" выполнит из московского аэропорта "Домодедово” на самолете Airbus A320 шесть рейсов. Вылеты, помимо 13 сентября, запланированы 17, 21, 25 и 29 сентября, а также 3 октября. Продолжительность туров составляет 5 или 9 дней, стоимость начинается от 13,9 тыс. рублей на человека.

TUI Россия при поддержке Ростуризма с 2020 года начал запускать чартерные программы в регионы России, куда прежде не было массового потока туристов. Это Бурятия, остров Сахалин, Мурманская, Тюменская области и другие регионы.