Чернышенко по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии подписания соглашения о развитии туринфраструктуры Тульской области между генеральным директором корпорации Туризм.РФ Сергеем Сухановым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«Масштабные празднования 650-летия исторической Куликовской битвы, запланированные в регионе, предусматривают проведение десятков мероприятий. Нужно уже сейчас закладывать в планы запас прочности, чтобы удовлетворить потенциальный рост туристического потока, где необходимо, строить гостиницы, туристические комплексы, налаживать работу сферы услуг. В наших совместных с регионом планах – обеспечить двукратный рост турпотока к 2030 году до 2 млн человек. С учетом имеющихся инструментов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» достичь этой планки вполне по силам», — сказал он.

Как отмечает пресс-служба вице-премьера, стороны в ближайшее время начнут работу по мастер-планированию туристических территорий и привлечению инвесторов.

По словам Дюмина, приоритетным в Тульской области станет развитие инфраструктуры туристических кластеров – «Окского» и «Куликовского», а также природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы».