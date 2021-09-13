«В этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера, со следующего года мы выходим на целевую картину того, как должен работать кешбэк. И это работа исключительно в низкий сезон, в высокий сезон он не целесообразен и не нужен», — сказала она на пресс-конференции, приуроченной к старту первой чартерной программы в Казань.

«Мы исходим из того, что выделенных пяти миллиардов на следующий год достаточно для стимулирования спроса в низкий сезон — зима-начало весны и осень-зима», — добавила она, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли выделяться дополнительное финансирование на программу.

По словам главы Ростуризма, до конца года будут запущены продажи туров с кешбэком на низкий зимний сезон после 15 января, но это будет не ранее ноября-декабря.

«Это пока не точно, мы прорабатываем такую возможность», — подчеркнула Догузова, добавив, что параметры программы останутся прежними. На прошлых этапах кешбэк можно было получить в размере 20% при оплате туров и проживания в отелях у партнеров программы картой «Мир».

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Всего с начала 2021 года россияне купили путешествий по своей стране на 34 млрд рублей и получили возвратов на 6,7 млрд рублей.