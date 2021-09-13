"Всё чаще посетители Кавказского заповедника сообщают о встречах с косолапыми, фиксируют такие встречи и последствия "пиршества" медведей. Визит косолапого надолго запомнится туристам, разместившимся на стоянке у озера Зеркальное. Ночью медведь там порвал сразу 4 палатки", — сообщает пресс-служба Кавказского заповедника в понедельник.

Специалисты поясняют, что причиной такого поведения медведей является природный инстинкт. "Медведи в дикой природе, будь то дремучий лес или туристическая тропа, — везде хозяева, это туристы приходят к ним в дом. Однако многие гости заповедника гостями себя не считают. По-хозяйски располагаются не там, где велят правила нахождения в заповеднике, оставляют мусор и пищевые отходы. Все это как магнит притягивает животных, в том числе медведей", — отмечает пресс-служба.

По информации Кавказского заповедника, каждый туристический сезон растет статистика нежелательных встреч туристов и медведей. "Неспровоцированных нападений медведя на человека не зафиксировано. Но на туристических стоянках медведь давно стал полноправным хозяином", — подчеркивает пресс-служба.

Как поясняют специалисты, дикие животные приходят к исконным местам осенней нажировки во время созревания плодово-ягодных культур в лесах заповедника.