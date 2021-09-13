«За чуть более, чем три месяцы работы программы — она завершилась 31 августа — 384 тыс. детей съездили в детские лагеря по программе, было куплено 384 тыс. детских путевок почти на 10 млрд рублей. Кешбэк составил практически 4,5 млрд рублей», — сказала она на пресс-конференции, приуроченной к старту первой чартерной программы в Казань.

По словам главы Ростуризма, чаще всего родители приобретали путевки в рамках программы на Черноморское побережье.

«Решение по продолжение программы детского кешбэка на следующий год пока не принято, финансирование на него еще не запланировано», — добавила она, отвечая на вопрос журналистов о продлении программы на следующий год.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлилась до 31 августа. Выбрать путевку можно было на сайте мирпутешествий.рф, оплатить ее можно только онлайн картой "Мир". Размер кешбэка составлял 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.