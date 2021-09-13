«Возобновление авиасообщения с Испанией позволит гражданам этой страны получать российскую визу, грузопассажирские рейсы перейдут в статус регулярных рейсов по квотам, которые определит оперштаб правительства РФ. Но с туристическими целями по состоянию на 13 сентября въезд запрещен», — пояснил он.

Горин отметил, что посетить Испанию можно с целью учебы, работы, обладателям ВНЖ, гражданства и с целью лечения.

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией.

РФ приостановила авиасообщение с Испанией в марте прошлого года. В мае 2021 года визовый центр Испании в Москве возобновил прием заявлений от россиян, у которых уже были визы в страну сроком действия не меньше года. Приоритет получили те, у кого были 2, 3 и 5-летние визы, а также родственники граждан и владельцев ВНЖ в Евросоюзе.

Испания принимает туристов из всех стран, которые привились препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Речь идет о вакцинах Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac. Полная вакцинация должна быть проведена минимум за 14 дней до въезда.

Также власти страны активно лоббируют принятие российской вакцины «Спутник V» для въезда в ЕС, однако пока препарат не одобрен.