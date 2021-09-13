"Принято решение с 21 сентября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами: Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте; из пунктов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о возобновлении с 21 сентября полетов в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных рейсов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города. Росавиация в конце августа попросила правительство увеличить число регулярных рейсов и разрешить чартерные рейсы в Египет, но пока этого не произошло. В 2014 году, до закрытия направления после взрыва самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом, Египет принял более 3 млн россиян.