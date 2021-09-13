Посетители не смогут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой, говорится в сообщении.

Ограничения введены для того, чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей города, объяснили в Смольном. По прогнозу синоптиков, второй половине дня в понедельник погода в городе значительно ухудшится: одновременно с проливным дождем ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.